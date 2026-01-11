Anastasia il musical | un’avvincente avventura tra intrighi politici e colpi di scena
Anastasia il Musical, vincitore del premio come Musical dell’anno, torna in tour per la stagione 2025-26. Dopo aver riscosso grande successo nei principali teatri italiani, si prepara a portare a Bologna, al Teatro EuropAuditorium, dal 14 al 18 gennaio 2026. Uno spettacolo che combina intrighi politici e colpi di scena, offrendo un’esperienza coinvolgente e di qualità.
Dopo i ripetuti sold out registrati nei maggiori teatri italiani, che gli hanno valso il riconoscimento di Musical dell’anno, Anastasia il Musical, nella tournée 2025-26, farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna, dal 14 al 18 gennaio 2026.Anastasia il Musical si ispira al film distribuito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
