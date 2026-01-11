Anagni incidente stradale sulla Anticolana a causa del ghiaccio | violenta carambola

Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, alle ore 00.30, sulla Strada Regionale Anticolana, al km 7 nel comune di Anagni, si è verificato un incidente stradale causato dal ghiaccio presente sulla strada. L’evento ha coinvolto più veicoli in una carambola violenta, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni delle strade durante le condizioni climatiche avverse.

