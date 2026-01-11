Amici le pagelle della quattordicesima puntata | Pettinelli criticata 5 De Filippi ineguagliabile 10

Ecco le pagelle della quattordicesima puntata di Amici, andata in onda l’11 gennaio. Dopo la pausa natalizia, lo show torna con nuovi aggiornamenti sui protagonisti e le loro performance. In questa puntata, Pettinelli riceve alcune critiche, mentre De Filippi si conferma una figura insostituibile. Un’occasione per analizzare i momenti più significativi e le valutazioni dei giudici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto.

Torna dopo la lunga pausa natalizia l'appuntamento con Amici. E lo fa in grande stile: nella puntata dell'11 gennaio non sono mancati colpi di scena e sorprese. Con due eliminazioni e gli immancabili battibecchi tra insegnanti, il talent show di Canale 5 inaugura il 2026 nel miglior modo possibile. L'ingresso di Kiara pigliatutto (voto 9). La puntata di Amici si apre con una sfida di danza tra la ballerina Anna e la sfidante Kiara. È proprio quest'ultima a conquistare l'ingresso nella scuola, mentre l'allieva di Veronica Peparini saluta in lacrime lo studio: "Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguita in questo periodo.

