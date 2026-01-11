Amici del Liceo Respighi Ippolito Negri confermato presidente

L’assemblea degli Amici del Liceo Respighi, tenutasi il 17 dicembre, ha confermato Ippolito Negri come presidente dell’associazione. È stata inoltre confermata Sita Sichel come presidente onoraria, riconoscendo il suo contributo come docente e animatrice del liceo. Il rinnovo del consiglio mira a consolidare l’impegno per la promozione del liceo e delle sue attività, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla collaborazione.

Il consiglio dell'associazione Amici del Liceo Respighi rinnovatosi con il voto dell'Assemblea dello scorso 17 dicembre ha confermato Ippolito Negri alla presidenza e presidente onoraria Sita Sichel, che dopo anni di vita dedicata al Respighi come docente prima e solerte animatrice.

