«Amici», complimenti a Opi ma il bergamasco non è soddisfatto.

Opi, nome d’arte di Simone Opini di Bonate Sopra, prosegue la sua partecipazione nel programma televisivo dedicato al canto. A 24 anni, il giovane bergamasco sta affrontando questa esperienza con impegno e passione. La sua presenza in tv testimonia il suo percorso artistico e la volontà di crescere nel mondo dello spettacolo.
VISTO IN TV. Continua l’esperienza in trasmissione di Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra in gara nella sezione Canto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
