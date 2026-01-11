Amici complimenti a Opi ma il bergamasco non è soddisfatto

Opi, nome d’arte di Simone Opini di Bonate Sopra, prosegue la sua partecipazione nel programma televisivo dedicato al canto. A 24 anni, il giovane bergamasco sta affrontando questa esperienza con impegno e passione. La sua presenza in tv testimonia il suo percorso artistico e la volontà di crescere nel mondo dello spettacolo.

