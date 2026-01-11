Amedeo della Valentina i cassetti della mia vita

Amedeo Della Valentina, nato il 13 gennaio 1928 in un borgo della campagna trevigiana, è stato un imprenditore e mecenate sportivo di rilievo. A quasi un secolo dalla sua nascita, ha scelto di raccontare la propria storia, aprendo i cassetti dei ricordi e delle esperienze che hanno segnato il suo percorso di vita. Un racconto che offre uno sguardo autentico sulla sua lunga e articolata vicenda umana e professionale.

A quasi un secolo di distanza dalla nascita, avvenuta il 13 gennaio 1928 in un borghetto della campagna trevigiana da genitori originari di Sacile in provincia di Pordenone, l’imprenditore e mecenate sportivo Amedeo Della Valentina ha deciso di aprire i cassetti della propria vita. In un lungo, intenso, irripetibile viaggio della memoria, avvolto da un potente vortice di fascino, suggestione ed ebbrezza, il giornalista e scrittore ferrarese Enrico Menegatti ha immortalato questo personaggio unico, contraddistinto da tante sfumature, doti, conoscenze e competenze. Ma soprattutto ha potuto continuare il suo percorso di biografo, intrapreso da qualche anno, partito dall’ex presidente spallino Walter Mattioli e proseguito con l’indimenticato capitano biancazzurro Oscar Massei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amedeo della Valentina, i cassetti della mia vita Leggi anche: Oi Vita Mia, recensione della nuova commedia esordio alla regia di Pio e Amedeo Leggi anche: Pio e Amedeo al The Space Cinema Limena prima della proiezione di “Oi vita mia” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Amedeo della Valentina, i cassetti della mia vita; BONDI VIS: davanti a tutti nel Torneo Bruna Malaguti; SPAL – RINVIATA LA GARA CON FRATTA TERME. Amedeo della Valentina, i cassetti della mia vita - Il libro del giornalista e scrittore Enrico Menegatti (edizioni Minerva) "Raccontarlo è stato un tuffo all’indietro emozionante e stupefacente". ilrestodelcarlino.it

Un grande ringraziamento a Chiara Colombo, Fra Maggio, Maria Bonifacio, Ornella Cavanna, Gagliano Carmen, Loretta Mencucci, Valentina Sarullo, Enrica Mereghetti, Amedeo Chiodini, Katia Comerio, Consuelo Delgado, Luigi Iula, Rosalia Sangalli, Alessa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.