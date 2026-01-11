Ambientalisti caldi ma la Terra è più fresca

Nonostante le preoccupazioni diffuse, i dati del 2025 indicano una diminuzione della temperatura media globale rispetto al 2024, anche se le emissioni di CO2 sono aumentate. Questo andamento invita a riflettere sulle dinamiche climatiche e sulla complessità dei fattori che influenzano il nostro clima, sottolineando l'importanza di un'analisi accurata e di un approccio equilibrato ai temi ambientali.

Dopo l'allarme mediatico sull'anno più caldo di sempre, i dati mostrano un calo della temperatura media globale nel 2025 rispetto al 2024, nonostante l'aumento delle emissioni di CO2. Ma il mainstream fa calare il silenzio stampa e oscura le cifre. Grande notizia quest'anno. O forse no, visto che nessun telegiornale la diffonde. Nel 2025 la temperatura del pianeta - ottenuta eseguendo la media delle misure registrate nel corso dell'anno, quotidianamente, dalle diverse centinaia di stazioni meteo sparse nel globo - è stata inferiore di quella del 2024. Se voi rammentate, esattamente un anno fa, a reti unificate, si denunciava il 2024 come l'anno più caldo «di sempre».

