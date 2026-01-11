Altro che fondi il problema è la scuola

Il dibattito sulla scuola spesso si concentra su fondi e risorse, ma il problema principale riguarda la sua effettiva realizzazione. Attualmente, il cantiere della nuova scuola elementare è fermo, impedendo il completamento di un’opera fondamentale. È importante riflettere sulle responsabilità e sulle cause di questa situazione, evitando di distogliere l’attenzione da questioni essenziali che riguardano il futuro educativo dei nostri figli.

"Dove era l'indignazione quando il governo di centrosinistra aveva il potere di intervenire? Distoglie l'attenzione dalla vera criticità: la realizzazione della nuova scuola elementare, oggi bloccata, con la ditta che continua a non operare nel cantiere". Così il gruppo consiliare di minoranza Alleanza per San Polo interviene per contestare le dichiarazioni del sindaco Franco Palù sui tagli ai trasferimenti statali destinati ai Comuni. La minoranza in una nota sottolinea come il primo cittadino lamenti "da circa dieci anni una progressiva riduzione dei fondi da parte del Governo centrale", rilevando però un'evidente incongruenza politica: la protesta, si osserva, emerge "solo ora, sotto un Governo di centrodestra", mentre "nei 7 anni precedenti, con governi di centrosinistra politicamente affini", non si sarebbe mai registrata la stessa indignazione pubblica.

