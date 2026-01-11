Altro affare a zero dal Real Madrid dopo Modric ancora un campione in rossonero
Il Milan prosegue la strategia di rinforzo con acquisti a costo zero, dopo aver portato Luka Modric in rosa. Ora, i rossoneri sono interessati a un altro talento proveniente dal Real Madrid, valutando attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la squadra senza investimenti immediati. Questa attenzione alle opportunità gratuite rappresenta una scelta oculata nel contesto di una gestione attenta alle risorse.
Dopo l’acquisto di Luka Modric, arrivato al Milan durante la scorsa estate, i rossoneri guardano con attenzione al calciomercato per cercare di chiudere un altro affare a costo zero dal Real Madrid. Proprio la presenza del centrocampista croato nella rosa della squadra rossonera potrebbe aiutare il club a chiudere positivamente un altro affare in entrata. Milan, altro colpo a zero dal Real Madrid (Ansa Foto) – calciomercato.it C’è un calciatore del Real Madrid in scadenza di contratto che sembra essere destinato a salutare le merengues in vista della prossima stagione. Le trattative per il rinnovo del contratto sono ferme e un giocatore esperto potrebbe salutare la capitale spagnola per andare a giocare con maggiore continuità in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
