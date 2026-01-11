Almanacco | Domenica 11 gennaio | accadde oggi santo e proverbio del giorno

L’Almanacco di oggi, domenica 11 gennaio, propone eventi storici, il santo del giorno e un proverbio. Siamo all’11° giorno del calendario gregoriano, con 354 giorni ancora da vivere nell’anno. Questa giornata offre uno spaccato delle tradizioni e delle curiosità associate a questa data, aiutandoci a riflettere sui passaggi del tempo e sulle ricorrenze che segnano il nostro calendario.

Domenica 11 gennaio è l'11° giorno del calendario gregoriano, mancano 354 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San DamasoProverbio di DicembreSe San Damaso venerate, sarete in pace con chi amate Accadde oggi1931 – Lo Statuto di Westminster concede completa indipendenza legislativa a.

ALMANACCO DI RUVESI.IT DOMENICA 11 GENNAIO 2026. 104 ANNI FA IL PRIMO TEST DELL’INSULINA Primo test dell'insulina: A undici anni Leonard Thompson si trovò nella duplice parte di protagonista e testimone di un nuovo corso della medicina. Su - facebook.com facebook

