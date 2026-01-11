Allevamento lager a Ponte Galeria l' Asl Roma 3 fa chiarezza | Disposto sequestro fiduciario

L’Asl Roma 3 ha diffuso un comunicato per chiarire la situazione dell’allevamento a Ponte Galeria, annunciando un sequestro fiduciario. Dopo le recenti notizie e la confusione generata, l’ente ha fornito dettagli ufficiali per fare luce sulla vicenda, evidenziando le misure adottate e lo stato delle verifiche in corso.

Dopo la confusione delle scorse ore, l'Asl Roma 3 prova a fare chiarezza sulla vicenda dell'allevamento lager a Ponte Galeria. Il blitz di venerdì, con la presenza dell'attività Enrico Rizzi, aveva generato scalpore anche per l'assenza dei sigilli dopo le condizioni discutibili riscontrate. Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Allevamento lager a Ponte Galeria: 50 cani e 40 gatti maltrattati, senza luce e acqua Leggi anche: Quando Brigitte Bardot salvò i cani beagle dell’allevamento lager di Montichiari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Allevamento lager a Ponte Galeria: 50 cani e 40 gatti maltrattati, senza luce e acqua; Allevamento lager a Ponte Galeria: denuncia della Garante per gli animali dopo blitz attivisti e foto dell'orrore; Auditorium, Peppe Servillo con Avitabile: quella Napoli senza retorica; Il dramma di Diletta, lasciata a casa dal trasporto disabili: 'Chiamiamo i taxi ma non si presentano'. Allevamento lager a Ponte Galeria: 50 cani e 40 gatti maltrattati, senza luce e acqua - Ieri il blitz dell'attivista Enrico Rizzi, finito aggredito all'interno della struttura ... romatoday.it

Lager italiani. Ponte Galeria: dove ci si spezza le gambe pur di andarsene - Un ragazzo di neanche ventidue anni, Ousmane, si è tolto la vita questa mattina, prima dell’alba, nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma, a Ponte Galeria. huffingtonpost.it

ROMA Ponte Galeria, allevamento lager: 50 cani e 40 gatti maltrattati senza acqua né luce Un vero e proprio allevamento lager è stato scoperto a Ponte Galeria, a Roma. La struttura, gestita da una persona di origine ucraina, ospitava circa 50 cani e 40 gatti in - facebook.com facebook

Allevamento lager a Ponte Galeria: 50 cani e 40 gatti maltrattati, senza luce e acqua ift.tt/O6pReJ5 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.