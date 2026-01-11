Allegri | Non è facile arbitrare oggi Dal campo si è spostato tutto a Lissone

In vista della sfida contro la Fiorentina, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato le difficoltà odierne nell’arbitraggio, sottolineando come molte decisioni siano state spostate dal campo a Lissone. Durante la conferenza stampa, Allegri ha evidenziato le sfide legate alla gestione delle partite e l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione in vista della prossima gara.

Milan, Allegri: “Per gli arbitri è difficile, spesso sono situazioni soggettive” - Alla vigilia della gara con la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha presentato il match dei rossoneri in conferenza stampa: le sue parole ... gianlucadimarzio.com

Allegri: "Buon punto, rischiavamo di perdere. L'arbitro? Prima volta a San Siro, la prossima..." - Prima di parlare di campo, il commento di Allegri sull’arbitro Crezzini, classe 1993, che ha esordito in A solo a maggio 2025. gazzetta.it

#Allegri sulle polemiche arbitrali: "Abbiamo una buona squadra arbitrale in Italia. Non è facile arbitrare oggi. il Var credo stia aiutando molto. Andare a trovare un equilibrio è difficile, vai ad esaminare situazioni soggettive e ognuno ha un'opinione diversa. Pri x.com

Il 1 gennaio ha una sorta di "spostamento psicologico". Sembra più facile immaginare e impegnarsi per una versione migliore di sé: più attivi, più organizzati, più allegri. Il problema è che ciò che è iniziato è la parte semplice. Mantenere, al contrario, costa. #A - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.