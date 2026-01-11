Allegri nel post partita di Fiorentina Milan | Nonostante il pareggio diverse note positive Il nostro obiettivo è molto chiaro

Alessandro Allegri ha commentato la prestazione del Milan dopo il pareggio contro la Fiorentina. Nel suo intervento, l’allenatore ha evidenziato aspetti positivi e ha sottolineato che l’obiettivo della squadra rimane chiaro. L’analisi post partita si è concentrata sia sull’andamento generale della gara sia sulla prestazione dei singoli calciatori, offrendo uno sguardo equilibrato sulla prestazione della squadra in questa occasione.

Allegri nel post partita ha analizzato la prestazione del suo Milan contro la Fiorentina soffermandosi anche sulla prestazione dei singoli. Nel post partita di Fiorentina Milan, partita terminata con il risultato di 1-1, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole rilasciate dal tecnico rossonero. LE NOTE POSITIVE – «Nkunku non è l’unica nota positiva, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto occasioni per far gol e non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo sono partiti meglio loro, poi dopo il gol di Comuzzo siamo stati bravi a portare tanti palloni intorno all’area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri nel post partita di Fiorentina Milan: «Nonostante il pareggio diverse note positive. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Leggi anche: Milan Sassuolo, Allegri nel post gara: «Oggi abbiamo fatto una buona partita. il nostro percorso è per arrivare tra le prime quattro» Leggi anche: Milan Pisa, Allegri nel post partita: «Siamo contenti del pareggio preso alla fine. Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fiorentina-Milan, Allegri: Le parole di De Rossi? Non commento. Modric domani difficilmente giocherà; Fiorentina-Milan: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni; Capello sul Milan: Due fattori incidono sulla qualità del gioco, non c'entra l'allenatore; Allegri “Nkunku recuperato, Modric in panchina, nostro obiettivo tre la prime 4”. Allegri dopo Fiorentina-Milan: “Leao? Ecco come sta”, occhio poi alle parole su Fullkrug - Il Milan non approfitta dell'occasione contro la Fiorentina e pareggia in trasferta: le parole di Allegri nel post- spaziomilan.it

Fiorentina-Milan, Allegri: "Commesso lo stesso errore del finale contro il Genoa" - L'allenatore del Milan analizza il finale della partita contro la Fiorentina: "Dopo l'1- sport.sky.it

Allegri non fa drammi dopo il pari del Milan contro la Fiorentina: “Ci mancano 34/36 punti” - in casa della Fiorentina: "Ci mancano 34/36 punti per tornare ... fanpage.it

Allegri post #MilanGenoa: "Ci sono due squadre nel campionato italiano che sono nettamente più forti delle altre e sono le favorite: Inter e Napoli. Punto e basta. Il resto non conta niente". "Un punto guadagnato o due persi Guadagnato, perché il Genoa h - facebook.com facebook

L’allenatore #Allegri @acmilan post @GenoaCFC: “Questa partita deve essere un test per migliorarci. Non devi andar sotto, non devi aver fretta di fare gol e trovare il momento giusto per segnare. #Leali è stato bravo, altre volte troppo precipitoso. Dopo il x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.