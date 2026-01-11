Allegri | Nel calcio non puoi avere cento occasioni dovevamo essere attenti sul loro calcio d’angolo

Dopo la partita tra Fiorentina e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato l’andamento della gara, sottolineando l’importanza di mantenere attenzione e concentrazione. Ha evidenziato come nel calcio non si possano concedere troppe occasioni e ha richiamato l’attenzione sulla gestione dei calci d’angolo, elementi decisivi in partite di questo livello. Le sue parole riflettono l’approccio pragmatico e attento che caratterizza le sue analisi post-gara.

Massimiliano Allegri è intervenuto nel post-gara di Fiorentina-Milan ai microfoni di Dazn. Di seguito il suo intervento. Allegri: «Nel calcio non si possono fare 100 occasioni, si deve essere precisi». « Nkunku non è stata l'unica nota positiva. Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se non abbiamo segnato, poi nel secondo tempo la Fiorentina ha premuto un po' di più. Dopo l'1-0 siamo stati pazienti, mentre invece dopo l'1-1 abbiamo commesso lo stesso errore fatto col Genoa. La palla va giocata meglio, bisogna migliorare perché abbiamo rischiato in contropiede. Nel calcio non è che puoi avere 100 occasioni, dobbiamo essere precisi su quelle che abbiamo.

