Allegri avvisa | Milan bisogna iniziare a vincere Le prime cinque col Como lotteranno per la Champions

Allegri ha sottolineato l'importanza di iniziare a vincere per il Milan, evidenziando che le prime cinque squadre, compreso il Como, lotteranno per la qualificazione in Champions League. Le sue dichiarazioni sono arrivate al termine della sfida Fiorentina-Milan, disputata allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, durante la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. La stagione si sta delineando come molto competitiva e ogni punto sarà determinante per le aspirazioni europee dei rossoneri

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

