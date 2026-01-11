Alla Sala Friuli In scena due ’uomini medi’

GROSSETO Cosa succede quando due ’uomini medi’ si incontrano al bar per un aperitivo e iniziano a parlare della loro vita? La domanda apparentemente semplice, ’Ma tu sei felice?’, innesca un dialogo a catena che svela l’epica nascosta nella quotidianità di Vincenzo e Saverio, i protagonisti di ’ Chiedimi se sono felice ’, il reading teatrale in scena oggi alla sala Friuli del convento San Francesco a Grosseto. Liberamente ispirato a un romanzo di Federico Baccomo, lo spettacolo è una moderna e irresistibile ’ commedia dell’assurdo ’ che vede in scena Fabio Cicaloni e Nicola Draoli. I due amici sono l’istantanea di tutti noi: presi tra la cura della famiglia, la sopravvivenza al lavoro e l’arrivo a fine mese, combattono battaglie tra l’assurdo e il drammatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

