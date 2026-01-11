Alla Lazio basta un autogol per vincere a Verona | un successo che ai biancocelesti mancava da un mese
La Lazio torna a conquistare una vittoria, a distanza di circa un mese dall'ultimo successo, datato 13 dicembre contro il Parma. A Verona, i biancocelesti si sono imposti grazie a un autogol, consolidando i tre punti in una trasferta importante. Questo risultato rappresenta un passo avanti per la squadra, che cerca continuità nel cammino di questa stagione.
La Lazio torna a vincere dopo circa un mese dall'ultima quando il 13 dicembre i biancocelesti riuscirono a centrare i tre punti in casa del Parma. Oggi al Bentagodi contro il Verona finisce 0-1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
