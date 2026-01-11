Alexander Bublik | Non è un titolo uguale agli altri Dedico questo trionfo al mio team

Alexander Bublik apre il 2026 con una vittoria importante, conquistando il torneo ATP 250 di Hong Kong. Nella finale, il tennista kazako supera Lorenzo Musetti con un punteggio di 7-6(2), 6-3, in un’ora e trentotto minuti. È un risultato che assume un significato particolare per Bublik, che ha dedicato il successo al suo team, sottolineando l’importanza del supporto e della collaborazione nel percorso verso questo traguardo.

Inizia nel migliore dei modi il 2026 di Alexander Bublik. Nella finale del torneo ATP 250 di Hong Kong la testa di serie numero due supera Lorenzo Musetti 7-6(2) 6-3 in un'ora e trentotto minuti. Grazie a questo successo Bublik, da domani, entrerà nella Top 10 del ranking ATP. Il giocatore italiano non gioca certamente la sua miglior partita, anche perché limitato da un problema al braccio destro, ma questa difficoltà non sminuisce assolutamente la prova maiuscola del tennista kazako che, quando gioca come sa, diventa un cliente scomodo per tutti. Il vincitore del titolo ha parlato nell'immediato dopo gara.

Ad Hong Kong Musetti cede sul più bello, ko in due set contro Bublik - Musetti ha pagato un fastidio al braccio ed è così uscito sconfitto per la sesta volta in una finale Atp, dopo un'ora e 40 minuti di gioco. msn.com

Un Alexander Bublik commosso a fine match: "Non ho parole...l'unico obiettivo della stagione era entrare in Top 10 e l'ho fatto nella prima settimana. Se me l'avessero detto lo scorso aprile non ci avrei mai creduto. Spero di continuare così". x.com

BUBLIK TRIONFA A HONG KONG Alexander Bublik batte Lorenzo Musetti nella finale di Hong Kong 7-6(2) 6-3 in un’ora e 38 minuti. Dopo aver giocato un ottimo primo set, Musetti ha iniziato ad accusare un fastidio al braccio destro che non gli ha permess - facebook.com facebook

