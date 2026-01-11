Alex Vinatzer critico | Mancata la decisione per limare decimi weekend non bellissimo

Alex Vinatzer commenta negativamente il suo weekend di gare ad Adelboden, evidenziando la mancanza di decisione nel limare i decimi e un risultato non all’altezza delle aspettative. Dopo l’errore nel gigante di ieri, lo sci club italiano non è riuscito a riscattarsi nello slalom sulla celebre pista Chuenisbärgli. La prova, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha evidenziato le difficoltà del campione nel mantenere costanza e precisione in questa disciplina.

Dopo il grave errore commesso nel gigante di ieri, Alex Vinatzer non è riuscito a riscattarsi nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull'iconica pista Chuenisbärgli, caratterizzata da uno dei muri più famosi del Circo Bianco. L'azzurro ha chiuso al 17mo posto con un ritardo di 1.93 dal francese Paco Rassat: ha recuperato tre posizioni nella seconda manche, ma è rimasto lontano dai piazzamenti nobili quando mancano quattro settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Alex Vinatzer ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: " Qualche curva credo di averla fatta bene.

