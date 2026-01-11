Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini in crisi le indiscrezioni circa la separazione della coppia
Si diffondono voci di una possibile crisi tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, suggerendo una separazione imminente. I due, secondo quanto riportato da alcune fonti, erano in difficoltà da diverso tempo. Tuttavia, al momento, né l’uno né l’altro hanno confermato ufficialmente la notizia. Restano quindi da attendere eventuali dichiarazioni per fare chiarezza sulla situazione.
Il matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sembra essere giunto al capolinea. I due, come raccontato anche dal giornalista, erano in crisi da qualche tempo, per adesso non ci sono ancora conferme dei diretti interessati.
