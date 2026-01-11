Aleppo edifici distrutti nello Sheikh Maqsoud mentre i residenti si preparano a tornare

A Aleppo, nel quartiere dello Sheikh Maqsoud, le persone stanno iniziando a tornare dopo settimane di conflitto. Gli scontri tra le forze governative e le forze curde hanno causato danni agli edifici e all’abitato locale. La riapertura della zona segna un passo verso la stabilità, sebbene le conseguenze del conflitto siano ancora evidenti. La situazione rimane complessa e in fase di evoluzione.

Le persone hanno iniziato a tornare domenica in un quartiere conteso nella città di Aleppo, nel nord della Siria, dopo giorni di intensi scontri tra le forze governative e le forze a guida curda. Ambulanze e primi soccorritori stavano entrando nel quartiere per assistere i residenti, rimuovere le macerie e disarmare le mine. Martedì sono scoppiati scontri nei quartieri settentrionali a maggioranza curda di Sheikh Maqsoud, Achrafieh e Bani Zaid, dopo che il governo e le Forze Democratiche Siriane, la principale forza a guida curda nel paese, non sono riusciti a fare progressi su come unire le loro forze nell'esercito nazionale.

