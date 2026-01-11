Al via un nuovo corso per accompagnatori di media montagna

È aperto il bando per il nuovo corso di formazione per Accompagnatori di media montagna 2026/2027, promosso dal Collegio Guide alpine Lombardia. Il percorso è rivolto a coloro che desiderano approfondire le competenze necessarie per accompagnare in ambienti di media montagna, rispettando le normative e le esigenze di sicurezza. La selezione è rivolta a candidati motivati e interessati a sviluppare competenze professionali nel settore.

È uscito il bando per il nuovo corso di formazione per Accompagnatori di media montagna 20262027 organizzato del Collegio Guide alpine Lombardia. Le iscrizioni alle prove attitudinali, aprono il 20 gennaio e si effettuano solo per via telematica.

