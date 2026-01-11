Al via Pitti Uomo con 750 brand 47% stranieri | riflettori sulle tendenze della moda maschile nel mondo

Da martedì 13 a venerdì 16 gennaio, la Fortezza da Basso di Firenze ospita la 109ª edizione di Pitti Immagine Uomo, con 750 brand, di cui il 47% stranieri. L’evento rappresenta un momento di approfondimento sulle tendenze della moda maschile a livello internazionale, offrendo una panoramica aggiornata sulle novità e le evoluzioni del settore.

L’edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo si svolge da martedì 13 a venerdì 16 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze. Il salone, che da sempre rappresenta la vetrina internazionale più prestigiosa per il menswear, si presenta all’appuntamento invernale con una serie di novità che fotografano l’evolversi del settore e dello stile, i movimenti dei mercati emergenti e i nuovi desideri dei consumatori. Circa 750 brand presenteranno le collezioni AutunnoInverno 2026-2027 all’interno di sezioni e spazi espositivi che garantiscono un’esperienza di visita sempre nuova e coinvolgente. La forte presenza internazionale (circa il 47%) rafforza e consolida la capacità attrattiva della manifestazione nei confronti di una community di qualità, composta dai buyer dei più prestigiosi negozi e dai rappresentanti della stampa internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Precious Fashion: il evento che svela le tendenze emergenti nel mondo della moda

Leggi anche: La grande guida di GQ alle tendenze della moda maschile Autunno/Inverno 2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni; Pitti Uomo 109: Firenze anticipa il futuro del menswear Autunno/Inverno 2026-27; Ecco la guida al salone della moda maschile a Firenze per gennaio 2026; Pitti Uomo 109 fa crescere le scuole di moda.

A Firenze arriva il Pitti Uomo 109. La guida al salone della moda maschile - In scena al 13 al 16 gennaio 2026 l’evento vede la partecipazione di 750 marchi, provenienti per circa il 47% dall’estero, con l’obiettivo di presentare le collezioni Autunno/Inverno 2026 2027 ... artribune.com