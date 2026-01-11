Al Nettuno il presidio dei venezuelani | Maduro era un narcotrafficante | VIDEO

Il 11 gennaio, in Piazza del Nettuno, si è svolto un presidio di cittadini venezuelani che hanno espresso il loro sostegno a Nicolás Maduro, criticando l’intervento statunitense e accusando il leader venezuelano di traffico di droga. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra diverse opinioni riguardo alla situazione politica in Venezuela, evidenziando le tensioni e le diverse prospettive sulla questione.

"Adesso parliamo noi". Dopo giorni segnati da manifestazioni contro l'intervento statunitense a Caracas e in difesa di Nicolás Maduro, l'11 gennaio in Piazza del Nettuno si è radunata l'altra piazza sul Venezuela. A scendere in strada è stata la comunità italo-venezuelana dell'Emilia-Romagna, che.

Il presidio e il corteo per il Venezuela: «Contro l'aggressione degli Usa»

