Al luna park di Genova suona Faccetta nera agli autoscontri La sindaca Salis | Grave qui non c’è spazio per nostalgie fasciste
Al Luna Park di Genova, è stata segnalata la riproduzione a volume elevato della canzone
Faccetta nera che suona a tutto volume alla giostra degli autoscontri. È quanto ripreso da un cittadino genovese al Luna Park invernale della città, medaglia d’oro per la Resistenza. Il video ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando indignazione. La stessa provata anche dall’autore del video che nella clip prova, invano, a parlare col giostraio. “Bravo, complimenti”, gli dice il cittadino, mentre il giostraio gli risponde “è solo una canzone”. Ma lui lo ammonisce: “Guarda che questa è apologia del fascismo, è reato. Questa canzone è reato”. Pochi giorni prima di Natale, a Sanremo, stessa vicenda: un video mostrava la canzone come sottofondo in un luna park, tra ragazzi in fila e giostre in movimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
