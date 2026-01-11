Al freddo per interi turni | nei supermercati di Como si lavora a temperature troppo basse

In alcuni supermercati di Como, i dipendenti sono costretti a lavorare a temperature molto basse per tutto il turno. La Fisascat Cisl dei Laghi ha segnalato questa situazione, evidenziando le condizioni microclimatiche che interessano diversi punti vendita della zona. Questa problematica riguarda la tutela della salute e il rispetto delle normative sul clima di lavoro, rendendo necessaria un’attenzione particolare alle condizioni ambientali in questi ambienti.

Lavoratori al freddo nei supermercati: la denuncia della Fisascat Cisl dei Laghi - Il sindacato spiega di aver ricevuto numerose segnalazioni e accusa le aziende di non garantire condizioni minime di benessere nei luoghi di lavoro, a scapito della salute del personale ... varesenews.it

Al freddo nei supermercati: la denuncia della Fisascat Cisl dei Laghi - Il sindacato punta il dito contro la grande distribuzione tra Como e Varese: “Climatizzazione insufficiente, a pagare sono sempre lavoratrici e lavoratori” ... ciaocomo.it

