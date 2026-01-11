Al cinema Moderno il corto di Bettini | Un lavoro artigianale fatto di scatti

Al cinema Moderno di Castel Bolognese viene proiettato il corto di Bettini,

Mentre il resto del pianeta trema di fronte all’intelligenza artificiale che "ruba" il lavoro a scrittori e vecchi artigiani della parola e delle immagini, a Castel Bolognese c’è chi risponde a questa tendenza a colpi di sabbia, stop motion e un pizzico di sana follia, tutta romagnola. Valentino Bettini, l’uomo che ha fatto del "surreale casereccio" una forma d’arte, ha deciso di spedire Babbo Natale e la Befana a praticare surf a Porto Corsini. Non si tratta di un’ubriacatura da troppo spumante delle feste, ma del suo nuovo e attesissimo corto, già molto apprezzato dai numerosi estimatori che ne seguono da anni l’attività di videomaker. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

