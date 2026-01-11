Al Centro Tecnico BM non riesce il colpo esterno a Casale Monferrato
Il Centro Tecnico BM di Arezzo subisce una sconfitta sul campo di Casale Monferrato, con un punteggio di 66-61. La partita si è rivelata difficile per gli amaranto, soprattutto a causa delle percentuali di tiro che non sono state all’altezza delle aspettative. I dettagli del match evidenziano una sfida equilibrata, conclusa con la vittoria dei padroni di casa nel secondo tempo.
Arezzo, 11 gennaio 2026 – . Gli amaranto cedono nello scontro diretto con percentuali al tiro non all’altezza Gli amaranto cedono nello scontro diretto con percentuali al tiro non all’altezza Junior Casale – Centro Tecnico BM Arezzo 66-61 Parziali: 17-15; 35-33; 55-43 Junior: De Ros 13, Bertaina ne, Sirchia 9, Alberione 19, Galdiolo 6, Comin, Avonto 1, Zangheri 5, Ruiu, Ravioli 2, Raiteri 4, Azzano 7. All.Degiovanni Centro Tecnico BM: Pelucchini 6, Tersillo 11, Toia 2, Ghini, Pieri 17, Corradossi 15, Lemmi, Francesconi ne, Cazzanti 5, Vagnuzzi 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Sabato il Centro Tecnico BM chiuderà l’andata a Casale Monferrato
Leggi anche: Percentuali al tiro tradiscono il Centro Tecnico BM: ad Arezzo sfugge il colpo a Casale
Sabato il Centro Tecnico BM chiuderà l’andata a Casale Monferrato.
Al Centro Tecnico BM non riesce il colpo esterno a Casale Monferrato - Gli amaranto cedono nello scontro diretto con percentuali al tiro non all’altezza Gli amaranto cedono ne ... lanazione.it
Sabato il Centro Tecnico BM chiuderà l’andata a Casale Monferrato - Arezzo, 9 gennaio 2026 – Sabato il Centro Tecnico BM chiuderà l’andata a Casale Monferrato Contro la Junior altro scontro diretto per i ragazzi di coach Fioravanti. msn.com
Anticipo a domani sera per l'ultima giornata di andata per il Centro Tecnico BM SBA. Gli amaranto saranno sul parquet della Junior Casale Monferrato e sperano di bissare il successo di domenica scorsa per mettere in cassaforte altri due punti preziosi per l - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.