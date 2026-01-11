Al Bernocchi la presentazione dei tre percorsi quadriennali

Domani all’ISIS Bernocchi si apre la presentazione dei tre percorsi quadriennali per la prossima stagione scolastica. Un’occasione per conoscere le proposte formative offerte dall’istituto e approfondire le opportunità di studio disponibili. L’iniziativa mira a fornire informazioni chiare e dettagliate ai futuri studenti e alle loro famiglie, contribuendo a scegliere il percorso più adatto alle proprie aspirazioni educative.

Prendono il via domani le presentazioni dei percorsi quadriennali per la prossima stagione scolastica dall’ Isis Bernocchi. Alle 17 nella sede di via Diaz l’incontro dedicato al Liceo Scientifico opzione Scienze applicate; martedì e mercoledì alla stessa ora la Filiera Tecnica integrata 4+2 in Telecomunicazioni e in Meccanica, Meccatronica ed Energia. "Questi incontri sono importanti per chiarire la natura dei percorsi quadriennali – spiega la dirigente scolastica, Elena Maria D’Ambrosio – Percorsi impegnativi, pensati però in un’ottica il più possibile inclusiva: il conseguimento delle competenze necessarie per il diploma è possibile grazie a metodologie didattiche innovative, laboratoriali e personalizzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

