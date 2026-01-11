Al Benelli Ravenna più incisivo del Forlì Ma alla fine il derby è avaro di emozioni

Nel derby tra Ravenna e Forlì, la sfida si conclude con uno 0-0, un risultato che riflette equilibrio e tensione sul campo. Il Ravenna si dimostra leggermente più incisivo, ma entrambe le squadre non riescono a trovare la rete, lasciando il match privo di emozioni significative. Una partita caratterizzata da attenzione difensiva e poche occasioni, in un incontro che, pur essendo combattuto, non ha regalato grandi spettacoli.

Ravenna 0 Forlì 0 RAVENNA (5-3-1-1): Anacoura; Corsinelli (21' st Da Pozzo), Donati (21' st Scaringi), Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang (35' st Spini), Rossetti, Di Marco (35' st Falbo); Viola; Luciani (28' st Italeng). A disp.: Stagni, Borra, Mandorlini, Lonardi, Calandrini, Bianconi, Castellacci, Sermenghi, Karim. All. Marchionni. FORLI (4-3-3): Veliaj; Manetti (21' st Mandrelli), Saporetti, Elia, Cavallini (46' st Palomba); Menarini, Franzolini (42' st Giovannini), De Risio; Macrì, Petrelli, Coveri (1' st Farinelli). A disp.: Calvani, Martelli, Ripani, Selvini, Greco, Spinelli, Berti, Scorza, Graziani.

