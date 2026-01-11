Aiutiamo Emanuele Marroccella

Emanuele Marroccella, vicebrigadiere, è stato condannato a 36 mesi di carcere per aver ucciso l’aggressore, senza riconoscimento di attenuanti generiche. In sede penale, è inoltre stato disposto l’obbligo di risarcire 125 mila euro. Questo caso evidenzia le implicazioni legali di un intervento in situazioni di emergenza e le conseguenze delle decisioni prese in momenti critici.

Al vicebrigadiere negate anche le attenuanti generiche. In sede penale, oltre ai 36 mesi di carcere per aver ucciso l’aggressore, gli è stato inflitto pure l’obbligo di risarcire 125.000 euro. Ma il processo civile potrebbe aumentare ancora la cifra fino a 1 milione. La Verità apre una sottoscrizione in favore del militare ingiustamente condannato e offre a tutti i lettori la possibilità di far sentire la propria vicinanza concreta a Emanuele Marroccella. Conto corrente intestato a Sei SpA Iban: IT 60 R 02008 01628 000107393460 Causale: AIUTIAMO IL CARABINIERE. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Aiutiamo Emanuele Marroccella Leggi anche: Carabiniere Emanuele Marroccella condannato a 3 anni per “eccesso nell’uso di armi”, uccise ladro che ferì collega, Salvini: “Fece suo dovere” Leggi anche: Assassini e stupratori rimangono liberi: in galera ci va il carabiniere Emanuele Marroccella per aver difeso il suo collega Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Costretto a dare 6 anni di stipendio ai parenti del criminale clandestino; Aiutiamo Emanuele Marroccella; «Il carabiniere s’è sfogato con Crosetto»; Patrizia Floder Reitter. Carabiniere spara per salvare il collega, condannato: Crosetto a Marroccella “Non sentirti mai solo” - Il carabiniere Emanuele Marroccella condannato per la sparatoria all’Eur riceve la telefonata di Guido Crosetto, che invita a credere nello Stato e nella Giustizia. baritalianews.it

