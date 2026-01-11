agricoltori rovinati per una briciola di pil

L’accordo con il Mercosur, una volta pienamente operativo, apporterà un incremento annuo di circa lo 0,1% al Pil dell’Unione Europea, equivalenti a meno di 18 miliardi di euro. Questa prospettiva solleva preoccupazioni tra gli agricoltori italiani, che rischiano di subire danni significativi pur con un aumento molto contenuto del valore complessivo. Un’analisi attenta delle ricadute economiche e sociali di questa intesa è fondamentale per comprendere i potenziali effetti sul settore agric

Il Mercosur una volta a regime incrementerà il fatturato dell’Unione dello 0,1% all’anno, pari a meno di 18 miliardi di euro. Per compensare le perdite che subiranno i contadini il budget per la Pac è di 42 miliardi ogni 12 mesi. Altro suicidio di Bruxelles. L’accordo Ue-Mercosur di libero scambio non vale niente. Anzi. Non porterà benefici. Costerà invece in termini di più sussidi pubblici agli agricoltori e di maggior concorrenza, sul prezzo, a scapito degli stessi agricoltori. Sono i numeri a dire che l’accordo commerciale che di fatto abolisce gran parte dei dazi tra il vecchio continente e il blocco Argentina-Brasile-Paraguay-Uruguay interesserà gli esportatori tedeschi, ma per il resto è una intesa anti-economica. 🔗 Leggi su Laverita.info

