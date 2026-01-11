Aggressione a Roma Termini un fermo

A Roma Termini, un cittadino tunisino di circa 20 anni, già noto alle for autorità per precedenti legati alla droga, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in seguito a un’aggressione a un funzionario ministeriale avvenuta nella stazione. L'intera vicenda è sotto indagine per chiarire i dettagli e le motivazioni dell'episodio.

Pestaggio a Termini, in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese. C'è un fermato - Un'altra aggressione nella stessa zona a un'ora di distanza, ferito un 23enne. ansa.it

In fin di vita dopo aggressione a Termini, vittima è un dipendente del ministero delle Imprese: fermato 20enne - C'è un video che ha ripreso l'aggressione al 57enne, ora in fin di vita al Policlinico Umberto I: a picchiarlo, un gruppo di circa otto persone ... fanpage.it

Alanews - video e giornalismo. . Manifestazione a Roma a sostegno del Venezuela e contro l’“aggressione imperialista” degli Stati Uniti. Centinaia di persone hanno sfilato fino all’ambasciata USA, dove sono state bruciate bandiere a stelle e strisce, mentre in - facebook.com facebook

Il video dell’aggressione dei militanti di Gioventù nazionale a Roma x.com

