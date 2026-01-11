Aggressione a Roma Termini un fermo
A Roma Termini, un cittadino tunisino di circa 20 anni, già noto alle for autorità per precedenti legati alla droga, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in seguito a un’aggressione a un funzionario ministeriale avvenuta nella stazione. L'intera vicenda è sotto indagine per chiarire i dettagli e le motivazioni dell'episodio.
15.25 E' un cittadino tunisino di circa 20 anni, con precedenti per droga, l'uomo sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'aggressione a un funzionario ministeriale avvenuta alla Stazione Termini di Roma. Sul caso indagano la Squadra mobile e la Polfer.Al vaglio le immagini delle telecamere. In un video si vedrebbero 7-8 persone dirigersi verso la vittima e poi picchiarla. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare gli altri componenti del gruppo. Ancora da chiarire il movente del pestaggio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
