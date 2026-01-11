Aggredito dal branco Denunciati in sette per l’agguato in centro

Sette persone sono state denunciate in relazione a un’aggressione avvenuta in centro, in via San Giorgio. L’episodio ha coinvolto un giovane, che tornava a casa dopo una serata con amici, e si è concluso con lesioni giudicate guaribili in un mese. L’indagine ha accertato che l’aggressione è avvenuta dopo che il giovane è stato avvicinato e accerchiato dal gruppo.

Era stato avvicinato e accerchiato da sette ragazzi, tutti maggiorenni, mentre tornava a casa dopo aver passato la serata con gli amici in un noto bar di via San Giorgio, per poi essere aggredito in pieno volto con un pugno che gli aveva provocato lesioni giudicate guaribili in un mese. Adesso il giovane sedicenne, vittima di quell'agguato, sta bene e può tirare un respiro di sollievo: gli operatori della squadra mobile della questura di Lucca, dopo aver ascoltato i testimoni e ispezionato i social dei giovani coinvolti, sono infatti riusciti a individuare - e segnalare all' autorità giudiziaria - i presunti aggressori protagonisti di quella triste serata dello scorso 14 dicembre.

