Aggredisce i genitori in preda all' alcol arrestato 40enne violento
Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Acireale dopo aver aggredito i genitori in stato di alterazione alcolica. I carabinieri sono intervenuti nel tardo pomeriggio in seguito a una richiesta di aiuto da parte di un genitore, trovando la famiglia in una situazione di tensione e violenza. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la famiglia e di procedere con le misure previste dalla legge.
I carabinieri del comando provinciale sono intervenuti, nel tardo pomeriggio, nel centro di Acireale, raccogliendo la richiesta di aiuto da parte di un padre aggredito in casa. Arrivati davanti all’abitazione, hanno trovato ad attenderli l'uomo, agitato e scosso, che ha raccontato loro di essere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: In preda ad una crisi aggredisce la madre: 26enne arrestato dalla Polizia di Stato
Leggi anche: In preda ai fumi dell'alcol devasta l'appartamento e poi prende a calci e pugni gli agenti: 35enne arrestato
Taranto, in preda a una crisi aggredisce la madre cardiopatica: 26enne arrestato - Momenti di paura nel centro città a Taranto, dove un giovane di 26 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. lagazzettadelmezzogiorno.it
Aggredisce genitori e distrugge casa a Natale, arrestato - L'uomo, residente a Campobasso, è stato arrestato dai carabinieri che erano intervenuti nell'abitazione di famiglia dopo la segnalaz ... msn.com
Aggredisce i genitori, 40enne arrestato dai carabinieri nel Catanese. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.