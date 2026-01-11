Aggredisce i genitori in preda all' alcol arrestato 40enne violento

Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Acireale dopo aver aggredito i genitori in stato di alterazione alcolica. I carabinieri sono intervenuti nel tardo pomeriggio in seguito a una richiesta di aiuto da parte di un genitore, trovando la famiglia in una situazione di tensione e violenza. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la famiglia e di procedere con le misure previste dalla legge.

