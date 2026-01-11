Affari Tuoi Stefano De Martino sbotta con il concorrente | cala il gelo

Durante una puntata di Affari Tuoi su Rai 1, Stefano De Martino si è mostrato visibilmente irritato nei confronti del concorrente Ivan Marini. L’episodio ha creato un momento di tensione in diretta, suscitando attenzione tra il pubblico e gli spettatori. Questa situazione evidenzia come anche i conduttori e i presentatori possano trovarsi a gestire situazioni di imprevisto durante le trasmissioni televisive.

Anche Stefano De Martino spazientito. Accade ad Affari Tuoi durante la puntata in onda su Rai 1. Qui a giocare c'è Ivan Marini. Classe 1984, Ivan arriva da Monterubiaglio, vicino Orvieto, in Umbria, dove lavora nell'azienda di famiglia che produce olio. Il concorrente però non è solo. Con lui, come di consueto, c'è un'altra persona. Chi? L'ex fidanzata, oggi attuale compagna. Tutto vero: Ivan ed Elisa si erano lasciati poi si sono ritrovati ai provini dei quiz ed è ritornato l'amore. "Se volete rincontrare un vostro ex, se c'è qualcuno con cui non vi parlate più, se volete recuperare un rapporto che sembra ormai perduto, iscrivetevi ai casting di Affari Tuoi", ironizza lo stesso conduttore.

