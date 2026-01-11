Affari Tuoi Stefano De Martino imbarazza i concorrenti con una domanda scomoda

Nell'appuntamento dell’11 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha posto una domanda scomoda ai concorrenti, creando momenti di tensione e imbarazzo. La puntata si distingue per le sorprese e le strategie del Dottore, offrendo agli spettatori un’occasione di riflessione sulle dinamiche del gioco e sulle reazioni dei partecipanti. Un episodio che conferma la capacità del programma di mantenere alta l’attenzione con un mix di intrattenimento e suspense.

La puntata dell'11 gennaio di Affari Tuoi regala emozioni, colpi di scena e, come sempre, le strategie del Dottore. A guidare il gioco Stefano De Martino che ha ormai plasmato la trasmissione a sua immagine e somiglianza, dando vita ad uno show che diverte e appassiona. Affari Tuoi, Elena ascolta il fidanzato e sbaglia. A giocare la partita di Affari Tuoi dell'11 gennaio è Elena dal Veneto. La concorrente ha svelato a Stefano De Martino che di professione fa l'impiegata in un'azienda nel settore della sicurezza. Elena ha scelto di giocare ad Affari Tuoi insieme al fidanzato Leonardo, un ex calciatore di serie B.

Affari tuoi, la gaffe di De Martino imbarazza la coppia: "È un tasto dolente?". Poi la trappola del Dottore - Nella puntata del 11 gennaio, Elena, accompagnata dal fidanzato Leonardo, ascolta il cuore e torna a casa con soli 15mila euro dopo aver ceduto il pacco da 75mila. libero.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazza i concorrenti con una domanda scomoda - La puntata dell’11 gennaio di Affari Tuoi regala emozioni, colpi di scena e, come sempre, le strategie del Dottore. dilei.it

In “Affari Tuoi” del 10 gennaio Ivan, concorrente dall’Umbria, ha accettato l’offerta del Dottore da 35 mila euro nonostante nel pacco ci fossero solo 20 euro, evitando una possibile beffa con una scelta che ha sorriso alla sorte. - facebook.com facebook

