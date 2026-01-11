affari tuoi sbarca in prima serata per celebrare un matrimonio in diretta

Affari Tuoi torna in prima serata per trasmettere in diretta un matrimonio speciale. Dopo l’appuntamento dell’Epifania dedicato alla Lotteria Italia, il programma si ripresenta con una nuova puntata, offrendo un momento di intrattenimento sobrio e coinvolgente. La trasmissione continuerà a coniugare intrattenimento e attenzione alle storie di vita, mantenendo un tono rispettoso e naturale, in linea con le aspettative del pubblico televisivo.

Affari Tuoi si prepara al ritorno in prima serata dopo il tradizionale appuntamento dell’Epifania per la Lotteria Italia. Questa volta lo speciale sarà dedicato al matrimonio: il game show condotto da Stefano De Martino cerca coppie prossime alle nozze. in diretta su Rai 1! Si chiamerà Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte e andrà in onda nel prime time di venerdì 13 febbraio, la sera prima di San Valentino. Una coppia verrà qui a giocare e si sposerà qui in diretta afferma De Martino. Quindi faremo un matrimonio e io celebrerò le nozze aggiunge il conduttore. Ad Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte giocheranno dunque coppie di fidanzati che, prima di convolare a nozze, tenteranno la fortuna nel gioco dei pacchi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

