Affari Tuoi la coppia rischia di scoppiare Stefano De Martino non ne può più | Basta litigare

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 10 gennaio, le tensioni tra i concorrenti si fanno sentire, mettendo alla prova il loro equilibrio. Stefano De Martino esprime chiaramente la sua stanchezza per le continue discussioni, evidenziando come le pressioni possano influire sulle relazioni. In un contesto di emozioni e sorprese, questa edizione si distingue per momenti di tensione, ricordando che spesso la fortuna in amore e nel gioco non vanno di pari passo.

Affari Tuoi regala come sempre grandi emozioni e inaspettati colpi di scena. La puntata di sabato 10 gennaio non è tra le più fortunate di quest’edizione, ma si dice che chi è fortunato in amore non può esserlo anche nel gioco. Sarà per questo che Ivan è tornato a casa con un bottino che poteva offrire di più, perché il concorrente dell’Umbria alla trasmissione Rai ha (ri)trovato un grande amore. L’amore nasce ai provini di Affari Tuoi. Concorrente della puntata di sabato 10 gennaio di Affari Tuoi, come sempre in onda nell’access time di Rai 1,è Ivan Marini. Classe 1984, Ivan arriva da Monterubiaglio, vicino Orvieto, in Umbria, dove lavora nell’azienda di famiglia che produce olio. 🔗 Leggi su Dilei.it

