Affari Tuoi in prima serata clamorosa sfida a Mediaset

Affari Tuoi torna in prima serata con una puntata speciale, sfidando direttamente Canale 5 e La Ruota della Fortuna. La trasmissione propone un format rinnovato, pensato per coinvolgere il pubblico e offrire un’alternativa di qualità. Questa iniziativa segna un nuovo capitolo per il game show, che mira a consolidare la propria presenza nel prime time, mantenendo uno stile semplice e sobrio.

Affari Tuoi rilancia la sfida a Canale 5 e La Ruota della Fortuna con una puntata speciale tagliata ad-hoc per conquistare la prima serata. La Rai ha deciso di alzare la posta dopo i recenti picchi in termini di share del format condotto da Stefano De Martino, format dunque da riproporre fuori dal preserale: questa volta in studio non ci saranno concorrenti singoli, ma coppie sposate pronte a giocarsi tutto insieme, trasformando il format in una prova di affiatamento e nervi saldi. A confermare il progetto è un comunicato diffuso da EndemolShine Italy sui social, con cui la produzione invita le coppie a candidarsi.

Ritorno di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna in prima serata - off intitolato Nella Buona e Nella Cattiva Sorte, una rivisitazione del format già visto, che avrà come protagonisti non più concorrenti da diverse regioni, ma una coppia ... notizie.it

In “Affari Tuoi” del 10 gennaio Ivan, concorrente dall’Umbria, ha accettato l’offerta del Dottore da 35 mila euro nonostante nel pacco ci fossero solo 20 euro, evitando una possibile beffa con una scelta che ha sorriso alla sorte. - facebook.com facebook

