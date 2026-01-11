Affare col Milan a un passo | scambio di documenti c’è lo zampino di Ibra

È in fase di definizione un’operazione di mercato tra un club e il Milan, con un accordo basato su prestito e diritto di riscatto. L’accordo sembra ormai prossimo alla chiusura, con la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic come elemento chiave nell’intesa. La trattativa si sta svolgendo attraverso scambio di documenti, segnando un passo importante per entrambe le parti.

L’operazione sta andando in porto con la formula del prestito più diritto di riscatto È in chiusura l’operazione con il Milan, in cui – per forza di cose – c’è lo zampino di Zlatan Ibrahimovic. Come riporta ‘Sky Sport’, siamo allo scambio di documenti tra i due club. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Parliamo di Maximilian Ibrahimovic, trequartista classe 2006 figlio del campione svedese sempre Senior advisor (non abbiamo ancora capito il vero significato) della proprietà del club rossonero. Ibra junior sta per seguire le orme del papà. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

