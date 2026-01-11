Adhu Malual alla corte di Giovanni Guidetti? La bomber italiana pronta al trasferimento in Turchia C’è Boskovic…

Adhu Malual si prepara a trasferirsi in Turchia, con l’obiettivo di unirsi al VakifBank Istanbul, squadra guidata da Giovanni Guidetti. La giocatrice italiana, attualmente in forza al Monviso in Serie A1, potrebbe lasciare la sua attuale formazione per affrontare una nuova sfida nel massimo campionato turco. La trattativa, supportata da voci di mercato sempre più insistenti, rappresenta un’importante evoluzione nel panorama del volley femminile internazionale.

Adhu Malual sembra ormai prossima a trasferirsi in Turchia per disputare la seconda parte della stagione in corso: le voci di volley mercato sono sempre più insistenti e l’opposto è ormai in procinto di lasciare il Monviso, squadra di Serie A1 in piena lotta per non retrocedere, per accasarsi al VakifBank Istanbul, la squadra di coach Giovanni Guidetti che al momento si trova al comando della Sultanlar Ligi, il massimo campionato anatolico. Nei giorni scorsi la bomber era stata accostata a Perugia (altra compagine che sta cercando di salvarsi), ma poi la corazzata turca si sarebbe inserita e avrebbe fatto un’offerta alla 25enne, che dovrebbe dunque ricoprire il ruolo di riserva della stella Tijana Boskovic in seno alla compagine che punta a conquistare il titolo nazionale e a lottare per la Champions League (pochi giorni fa ha battuto Scandicci a domicilio nella fase a gironi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Adhu Malual alla corte di Giovanni Guidetti? La bomber italiana pronta al trasferimento in Turchia. C’è Boskovic… Leggi anche: Orro e Abbondanza vs Guidetti: scontro al vertice in salsa italiana in Turchia. E Sylla alla finestra… Leggi anche: Adhu Malual bersagliata dai razzisti come l’amica Paola Egonu: “Fiera di essere italiana e indossare la maglia azzurra. Il silenzio non è un’opzione” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Adhu Malual alla corte di Giovanni Guidetti? La bomber italiana pronta al trasferimento in Turchia. C’è Boskovic… - Adhu Malual sembra ormai prossima a trasferirsi in Turchia per disputare la seconda parte della stagione in corso: le voci di volley mercato sono sempre ... oasport.it

Lo sfogo di Adhu Malual: “Insulti razzisti dai miei tifosi. Io, fiera di essere italiana: non mi sono sentita a casa” - L’opposto del Monviso Volley, formazione che milita nella serie A1 femminile, ha subito una serie di insulti razzisti durante la partita che ha ... quotidiano.net

Volley Mercato Adhu Malual è l'opposto di Monviso - Adhu è nata a Roma e il suo giovane talento è stato subito notato dai tecnici federali del Club Italia dove ha militato dal 2017 al 2019 partecipando al campionatio di A2 e poi di A1. tuttosport.com

Bartoccini-MC Restauri Perugia è pronta a rivoluzionare la propria rosa. Pronte a salutare il palleggio Irene Ricci e l'opposto Kashauna Williams. Adhu Malual al suo posto #AdhuMalual #BartocciniMCRestauriPerugia #KashaunaWilliams #MariaRicci #news - facebook.com facebook

Un episodio di razzismo avvenuto durante la partita di pallavolo tra Monviso e Macerata il 20 dicembre. La vittima delle offese è la pallavolista Adhu Malual, 25 anni, pinerolese, la quale è stata presa di mira dal suo stesso pubblico, ricevendo insulti personali x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.