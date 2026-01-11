Addio Inter | Gasperini cala l’asso e lo soffia a Chivu

In un contesto di mercato ricco di incognite, Gasperini ha mostrato attenzione verso alcuni profili, confrontandosi con le strategie di Chivu. A Trigoria, nonostante la vittoria sul Lecce, il tecnico si mantiene esigente e concentrato sulle future scelte. Le sue indicazioni, rivolte a Massara, potrebbero influenzare le mosse dell’Inter, suggerendo possibili sviluppi nelle trattative di mercato e nelle scelte tecniche.

A Trigoria, nonostante la vittoria sul Lecce, c’è un tecnico scontento ed esigente. Gasperini ha fatto dei nomi precisi a Massara e uno di questi si incrocia con i piani di mercato dell’Inter. L’Inter guarda tutti dall’alto e lo fa con una serenità che mancava da tempo. Il turno appena archiviato ha sorriso ai nerazzurri, . 🔗 Leggi su Sportface.it

È morto Giovanni Galeone: addio al maestro di Allegri e Gasperini - E' morto all'ospedale Santa Maria della Misercordia di Udine Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara, Napoli e Udinese. corrieredellosport.it

Addio Lookman, Inter spiazzata dalla big italiana - I nerazzurri pronti a tornare sul giocatore inseguito a lungo in estate, altra pista che si scalda in Serie A: le ultime di calciomercato Dopo una estate turbolenta, Ademola Lookman ha ripreso posto ... calciomercato.it

PANCHINA CONTRO L’INTER E ADDIO PER LANG Secondo il Corriere dello Sport, l’olandese dovrebbe essere escluso dai titolari per la gara di questa sera. Una bocciatura che apre spazio alle voci d’addio Dalla Turchia continuano a inseguire il gioc - facebook.com facebook

