Addio Inter | Gasperini cala l’asso e lo soffia a Chivu

Da sportface.it 11 gen 2026

In un contesto di mercato ricco di incognite, Gasperini ha mostrato attenzione verso alcuni profili, confrontandosi con le strategie di Chivu. A Trigoria, nonostante la vittoria sul Lecce, il tecnico si mantiene esigente e concentrato sulle future scelte. Le sue indicazioni, rivolte a Massara, potrebbero influenzare le mosse dell’Inter, suggerendo possibili sviluppi nelle trattative di mercato e nelle scelte tecniche.

A Trigoria, nonostante la vittoria sul Lecce, c’è un tecnico scontento ed esigente. Gasperini ha fatto dei nomi precisi a Massara e uno di questi si incrocia con i piani di mercato dell’Inter. L’Inter guarda tutti dall’alto e lo fa con una serenità che mancava da tempo. Il turno appena archiviato ha sorriso ai nerazzurri, . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

