Addio Giuseppe Marotti stimato veterinario irpino | i ricordi

La provincia di Avellino si stringe nel ricordo di Giuseppe Marotti, stimato veterinario scomparso all’età di 67 anni dopo alcune settimane di ricovero ospedaliero. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità, riconoscente per il suo impegno professionale e umano. In questo articolo, ripercorreremo i momenti più significativi della sua vita e il valore che ha rappresentato per molti.

Tempo di lettura: 3 minuti La provincia di Avellino è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Marotti, stimato veterinario, venuto a mancare all’età di 67 anni dopo alcune settimane di ricovero in ospedale a seguitodi un malore improvviso. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra colleghi, amici, allevatori e cittadini che negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali. Professionista serio e competente, Giuseppe Marotti ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel settore veterinario irpino. Il suo lavoro non si è mai limitato alla sola cura degli animali, ma ha sempre avuto come obiettivo la tutela del benessere animale, della salute pubblica e il sostegno concreto alle realtà agricole e zootecniche del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

