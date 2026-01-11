Se ne è andato Franco Cataldo, giovane talento di Chiusano. La perdita di una persona così giovane e promettente lascia un vuoto profondo nella comunità. In questo momento di lutto, ci uniamo nel ricordo e nella solidarietà, rincuorati dalla memoria di un giovane che ha saputo lasciare un’impronta significativa. La sua scomparsa ci invita a riflettere sull’importanza di apprezzare ogni istante e di custodire con cura i legami più preziosi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho atteso incredulo e costernato prima di metabolizzare una notizia. La vita, spesso, ci lascia incredibili, assorti nell’angoscia e nel dolore. La Comunita’ di Chiusano oggi piange un suo figlio, una sua eccellenza, un ingegno vivo e forte: l’ing. Francesco Cataldo”. Così il sindaco di Chiusano, Carmine De Angelis, annuncia la dipartita di un giovane chiusanese. “ Di Franco ricordo la grande competenza, il senso del sacrificio, l’umana visione delle cose. Una famiglia di grande valore e di senso del rispetto che ha cresciuto figli onesti e sinceri. Da parte mia e di tutta l’amministrazione le più sincere condoglianze all’intera famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio Franco Cataldo, giovane eccellenza di Chiusano

Leggi anche: Chiusano San Domenico piange la scomparsa dell’ingegner Francesco Cataldo

Leggi anche: "Da Edgar Allan Poe alla musica", con protagonisti Giancarlo De Cataldo e Franco Piersanti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chiusano San Domenico piange la scomparsa dell’ingegner Francesco Cataldo.

Addio a Franco Merli, il giovane volto pasoliniano de «Il fiore delle Mille e una notte» - Franco Merli, attore simbolo del cinema pasoliniano degli anni Settanta (foto), è morto sabato 17 maggio all’età di 68 anni dopo una lunga malattia a Roma, dove era nato il 31 ottobre 1956. corriere.it

Addio a Franco Mari, è stato Rupert Sciamenna con Maccio Capatonda - È morto all'età di 83 anni l'attore e comico Franco Mari, noto per il personaggio di Rupert Sciamenna e protagonista di tanti sketch con Maccio Capatonda e Herbert Ballerina. rainews.it

Rossini TV. . ADDIO AL "GUAPPO" FRANCO RAFFAELLI, ANIMA AUTENTICA E GENUINA DI PESARO - facebook.com facebook