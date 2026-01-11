Addio all’ex foresteria Iniziata la demolizione

È iniziata la demolizione dell’ex foresteria a Pontedera, segnando l’avvio dei lavori per la costruzione della nuova sede del Centro per l’impiego. L’intervento mira a migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e a modernizzare le strutture presenti sul territorio. La ristrutturazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’area, con un’attenzione particolare alle esigenze del territorio e della comunità locale.

PONTEDERA Prende forma il cantiere per la realizzazione della nuova sede del Centro per l'impiego di Pontedera. Ad annunciarlo è l'assessore Mattia Belli, che ha illustrato i primi interventi che trasformeranno l'ex foresteria situata tra il viale Piaggio e la ferrovia. Si tratta di un vecchio edificio, chiuso al pubblico da anni, che dopo essere passato di mano dalla Piaggio al Comune, ha ospitato per lungo tempo associazioni e attività pubbliche, per poi chiudere in attesa di tempi migliori. Finalmente, il suo destino è stato sbloccato dopo un lungo periodo di stallo, causato anche dalle Ferrovie, che dovevano rilasciare il nulla osta al progetto, visto che il nuovo edificio sorgerà a pochi metri dalla linea Pisa-Firenze.

