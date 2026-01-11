Addio al padre della cosmetologia Leonardo Celleno

L’Italia piange la morte di Leonardo Celleno, figura di rilievo nel campo della cosmetologia. Nato nel 1951 e docente all’Università Cattolica, Celleno ha condiviso le sue conoscenze sui principi attivi della bellezza con numerosi professionisti del settore. La sua attività ha contribuito a definire gli standard della disciplina, lasciando un’eredità duratura nel mondo scientifico e cosmetologico.

. Romano, classe 1951, una carriera all’Università Cattolica, Celleno ha insegnato i ‘principi attivi’ della bellezza a generazioni di dermatologi, cosmetologi, farmacisti e giornalisti scientifici. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, si è poi specializzato in Dermatologia e Venereologia. Nel 1980, ha conseguito la borsa di studio del Ministero degli Esteri, Dipartimento per la Cooperazione culturale, scientifica e tecnica per i corsi di studio all’estero per laureati sulla biologia ed elettro microscopia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Addio al padre della cosmetologia Leonardo Celleno Leggi anche: Addio a Leonardo Celleno, capostipite della cosmetologia italiana Leggi anche: È morto Leonardo Celleno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Addio al padre della cosmetologia Leonardo Celleno; Addio a Leonardo Celleno, capostipite della cosmetologia italiana. Addio a Leonardo Celleno, capostipite della cosmetologia italiana - chirurgo capostipite della cosmetologia italiana. iltempo.it

Addio al “padre” del calcio femminile pistoiese - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.