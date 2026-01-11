Addio al mito del posto fisso in Comune fuga dagli uffici pubblici | stipendi bassi e troppe responsabilità

Negli ultimi anni, il tradizionale mito del posto fisso in Comune si è progressivamente sfaldato, portando molti a cercare alternative professionali. I salari spesso risultano insoddisfacenti e le responsabilità crescono, rendendo meno attrattiva una carriera nell’amministrazione pubblica. Questa evoluzione riflette un cambiamento nei valori e nelle aspettative dei lavoratori, che cercano ora condizioni più stimolanti e un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro.

Monza – Per decenni il posto fisso in Comune è stato un traguardo ambito: stabilità, orari regolari, un ambiente percepito come protetto. Un miraggio per tutti. Oggi quel modello non funziona più. I Comuni faticano a trovare personale qualificato, soprattutto nei settori strategici come l'ufficio tecnico e i servizi sociali. Le graduatorie si assottigliano, i concorsi non attirano più candidati e gli enti locali si ritrovano a inseguire figure professionali che, fino a qualche anno fa, arrivavano spontaneamente.

