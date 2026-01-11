Il giornalista Maurizio Odor di Sky Tg24 si è spento nel giorno del suo compleanno. Figura di rilievo nell’ambito dell’informazione digitale e meteorologica, ha contribuito con professionalità e competenza alla redazione romana di Sky Tg24. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione nel mondo dell’informazione, lasciando un ricordo di dedizione e passione per il giornalismo.

È morto nel giorno del suo compleanno, il giornalista di Sky Tg24 Maurizio Odor, colonna della redazione romana dell’emittente. Sessantatre anni, origini istriane, Odor è stato tra i protagonisti del lancio del canale meteo di Sky, di cui era un grande esperto e per tanti anni coordinatore. Negli ultimi anni della sua carriera si è occupato anche di informazione digitale, esplorando con curiosità e professionalità i nuovi linguaggi del giornalismo. “Gentile con tutti, competente e appassionato. All’interno della redazione web è diventato presto un punto di riferimento grazie all’esperienza e alle preziose doti umane: la parola giusta al momento giusto, il sorriso per smorzare le tensioni, l’umorismo per fare gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Maurizio Odor di Sky Tg24, grande esperto di meteo e di informazione digitale

