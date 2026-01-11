Addio a Maurizio Odor di Sky Tg24 grande esperto di meteo e di informazione digitale
Il giornalista Maurizio Odor di Sky Tg24 si è spento nel giorno del suo compleanno. Figura di rilievo nell’ambito dell’informazione digitale e meteorologica, ha contribuito con professionalità e competenza alla redazione romana di Sky Tg24. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione nel mondo dell’informazione, lasciando un ricordo di dedizione e passione per il giornalismo.
È morto nel giorno del suo compleanno, il giornalista di Sky Tg24 Maurizio Odor, colonna della redazione romana dell’emittente. Sessantatre anni, origini istriane, Odor è stato tra i protagonisti del lancio del canale meteo di Sky, di cui era un grande esperto e per tanti anni coordinatore. Negli ultimi anni della sua carriera si è occupato anche di informazione digitale, esplorando con curiosità e professionalità i nuovi linguaggi del giornalismo. “Gentile con tutti, competente e appassionato. All’interno della redazione web è diventato presto un punto di riferimento grazie all’esperienza e alle preziose doti umane: la parola giusta al momento giusto, il sorriso per smorzare le tensioni, l’umorismo per fare gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Sky TG24 domina l’informazione: ascolti record, share in crescita e leadership sugli all news
Leggi anche: Pietrangelo Buttafuoco entra tra le firme di Sky TG24 Insider
Capodanno 2026, a Roma il tradizionale tuffo nel Tevere.
Addio a Maurizio Odor di Sky Tg24, meteo e web i suoi campi - Addio, proprio nel giorno del suo compleanno al giornalista di Sky Tg24 Maurizio Odor, colonna della redazione a Roma. ansa.it
L’ironia e la misura: addio a Maurizio Odor, amico e collega di Sky TG24 - Tra i protagonisti del lancio del canale meteo di Sky, negli ultimi anni della sua carriera si era occupato anche di informazione digitale. tg24.sky.it
Cerimonia laica per l'addio a Maurizio Siligardi, docente di ecologia fluviale in prima linea per la tutela dell'ambiente x.com
Maurizio Sarri sorprende tutti dopo Lazio-Fiorentina: parole dirette su Ratkov, mercato e addio di Guendouzi. La sincerità del tecnico biancoceleste. https://fanpa.ge/5y5SJ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.