Addio a Iole Imberciadori Vichi

San Gimignano ha reso omaggio a Iole Imberciadori Vichi, figura stimata della comunità locale. La ‘Preside’ si è spenta a 96 anni, e il suo ricordo è stato condiviso tra le navate del duomo. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel tessuto sociale e culturale della città, testimoniando il rispetto e la stima di tutti coloro che l’hanno conosciuta.

La silenziosa comunità di San Gimignano fra le navate del duomo ha reso l'ultimo saluto alla sua 'Preside' Iole Imberciadori Vichi (nella foto), che si è spenta a 96 anni. Come il lucignolo alla candela della vita", la voce del parroco dall'altare della Collegiata don Gianni Lanini per quella figura che per molti anni è stata una istituzione non solo per aver insegnato a generazioni studenti della sua città adottiva e fra questi fra le panche del duomo il sindaco Andrea Marrucci e la prof Diva Nencioni Deri, che ne hanno tracciato il valore culturale e sociale da preside e soprattutto da ricercatrice e scrittrice della storia medioevale.

